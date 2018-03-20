Samsung Galaxy S8 akıllı telefonda Kilit Ekranında Bildirim İçeriklerini Görüntülemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Samsung her ne kadar kısa bir süre önce 2018 yılının amiral gemisi akıllı telefon modelleri olan Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı duyurmuş olsa da geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan Galaxy S8 ile Galaxy S8+ hala düşünülmesi gereken cihazlar arasında yer alıyor. Milyonlarca kullanıcıya ulaşan bir cihaz olan Galaxy S8 / S8+ güçlü donanımsal özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla ön plana çıkıyor.

Samsung forumlarında son dönemde kullanıcılar Galaxy S8 ve S8+ modellerinde cihaz kilitlendiğinde kilit ekranında Show Content / İçeriği Göster seçeneğinin, Settings / Ayarlar’daki On Lock Screen / Kilit Ekranında menüsünden kaybolduğunu bildiriyor.

Samsung Galaxy S8: Kilit Ekranında Bildirim İçeriklerini Görüntülemek

Bu sorunu çözmek için yapabileceğiniz bir şey var.

Öncelikle akıllı telefonda Settings menüsüne gidin. Buradaki seçenekler arasından Lock Screen and Security ‘i bulup açın.

menüsüne gidin. Buradaki seçenekler arasından ‘i bulup açın. Notifications menüsünü bulun ve Hide content ve Notification icons only seçeneğini devre dışı bırakın.

menüsünü bulun ve ve seçeneğini devre dışı bırakın. Kurulu olan uygulamaların listesini kullanarak kilit ekranında bildirim içeriklerini görüntülemek istediğiniz uygulamaları belirleyin.

Settings – Lock Screen and Security – Notifications menüsüne geri dönün, bildirimler için Show Content seçeneğinin kullanılabilir olduğunu göreceksiniz.

Bu arada Samsung Galaxy S8’e Android 8.0 Oreo kurulumuna burada, Galaxy S8+ akıllı telefona Android 8.0 Oreo kurulumuna ise bu rehberde değinmiştik.

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