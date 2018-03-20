Xiaomi Mi Mix 2s’in Özçekim Kamerası Nerede?

Daha önce de haberini yaptığımız gibi Xiaomi, Mi Mix 2s amiral gemisi akıllı telefonu raflarda yerini almadan önce büyük bir tanıtım gerçekleştirecek. Bunun için Çinli tanınmış bir dizi oyuncusu olan Wu Yifan’ı kullanacak olan firma bir televizyon gösterisi düzenlemek istiyor. Şirket bugün telefonun oyuncuyla çekilmiş yeni fotoğraflarını yayımladı. İlginç olan şey ise özçekim kamerasının ön yüzde görülememesi.

Önceki iddialar Mi Mix 2s’de özçekim kamerasının sağ üst köşede bulunacağına işaret etmişti. Ancak bu pek doğrulanmış görünmüyor. Ayrıca belirtmeden geçmeyelim; Xiaomi CEO’su Lei Jun Weibo üzerinden yaptığı duyuruda 10 şanslı kullanıcının Paris’deki Centre Pompidou yapısını (Avrupa’daki en büyük sanat müzesi) ziyaret etmeye hak kazanacağını açıkladı.

Müzede Xiaomi’nin üç çerçevesiz akıllı telefonu Mi Mix, Mi Mix 2 ve Mi Mix 2s’in sergilenmesi planlanıyor.

Xiaomi Mi Mix 2s akıllı telefonu Snapdragon 845 çipseti ile gelecek. Kutularda kullanılacak bilgi yapışkanlarının ortaya çıkmasının ardından cihazın 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı (önceki sızıntıları doğruluyor) ile geleceği anlaşılmış oldu. Xiaomi 27 Mart’ta geriye kalan her şeyi resmileştirmiş olacak.