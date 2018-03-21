Android‘li akıllı telefonlarda fotoğraflardaki metni kopyalamak için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Teknolojik cihazlarda kopyala – yapıştır işlevi en basit ve en çok kullanılan özelliklerden birisi. Standart metinleri kopyalama konusunda bir sıkıntı yok ama zaman zaman akıllı telefonunuzla fotoğrafını çektiğiniz bir kitap, döküman ya da yazılı belgedeki metni kopyalama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kişisel bilgisayarlarda OCR yazılımlarıyla bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Android’li akıllı telefonlarda ise Google Photos uygulaması aracılığıyla kullanılabilen Google Lens aracıyla fotoğraflardaki metni kopyalamak mümkün.

Android: Fotoğraflardaki Metni Kopyalamak

Lens özelliği geçtiğimiz yıl Google I/O geliştirici konferansında duyurulmuştu. İlk olarak Google Pixel cihazlara girdi, sonrasında diğer Android telefonlarda da kullanılabilir oldu. Lens aracından Google Photos uygulaması aracılığıyla faydalanılabiliyor. Google Photos uygulaması Android cihazlarda yüklü oluyor ama akıllı telefonunuzda kurulu değilse Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak yükleyebilirsiniz.

Metnini kopyalamak istediğiniz bir kitap sayfası, döküman ya da broşürün fotoğrafını çekin. Fotoğrafı Google Photos uygulamasıyla açın.

Uygulama arayüzünde, alt kısımda sağdan ikinci sırada bulunan butona dokunun. Google Lens simgesine dokunun.

Aracın yapay zekası içeriği hızlı şekilde tanımlıyor ve bununla ilgili arama sonuçlarını görüntülüyor. Sizin ilgilendiğiniz şey bu değilse üst kısımdaki Text selection butonunu kullanın.

Fotoğrafta algılanan metin kopyalanabilir şekilde sunulacaktır. Fotoğraf çok net olmasa dahi uygulamanın başarılı sonuçlar sağladığını görüyoruz. Metni kopyalayıp seçtikten sonra içeriği herhangi bir sosyal ağ ya da anlık mesajlaşma uygulamasında paylaşabilir; dilerseniz göndermek istediğiniz e-postaya ekleyebilirsiniz.

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