Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda Shazam’daki müziklerden Spotify listesi oluşturmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Shazam akıllı telefonlarda kullanılabilen en ilginç ve işlevsel uygulamalardan birisi konumunda. Yolda, kafede, toplu taşıma araçlarında ya da herhangi bir yerde duyduğunuz ve çok beğendiğiniz bir şarkının adı, sanatçı – albüm bilgisini kolaylıkla öğrenme imkanı sunuyor. Shazam’da bu müzikleri tam haliyle dinlemek mümkün değil. Shazam’la adını öğrendiğiniz parçalar birikebilir ve bunları sürekli dinlediğiniz müzik platformuna taşımayı unutabilirsiniz.

Günümüzde akıllı telefon kullanıcıları MP3 dinlemeyi neredeyse bıraktı ve Spotify gibi müzik akış servisleri ciddi bir kullanıcı kitlesi edindi. Spotify kullanıyorsanız Shazam’daki müziklerden Spotify listesi oluşturmak hayli mantıklı bir hamle olacaktır. Bunun için ele aldığımız aşamaları takip etmeniz yeterli.

Android ve iOS: Shazam’daki Müziklerden Spotify Listesi Oluşturmak

Öncelikle akıllı telefonunuzda Shazam uygulamasını açın. Arayüzde müzik dinletmek için kullandığınız büyük butona değil, sol üst kısımda yer alan My Shazam seçeneğine dokunun.

Karşınıza gelen ekranda yine sol üst kısımda bulunan dişli çark simgeli butonu kullanın.

Şimdi Shazam ile Spotify’ı birbirine bağlayacaksınız. Spotify’ın sağ kısmında yer alan yeşil renkli Connect butonuna dokunun.

Karşınıza bu uyarı ekranı geldiğinde Okay butonunu kullanın.

Müziklerin Spotify’da oynatma listesine dahil edileceği ve Spotify’da premium hesabınız varsa müzikleri tam şekliyle dinleyebileceğiniz belirtiliyor.

Shazam’daki müzikleriniz Spotify’da My Shazam Tracks oynatma listesine eklenecektir.

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