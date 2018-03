Android‘li akıllı telefonlarda WhatsApp mesajlarını otomatik yanıtlamak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. WhatsApp bugün tüm dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi konumunda. Akıllı telefonlarımız bizi her an ulaşılabilir olma fırsatı sunsa da gün içerisinde her aramayı cevaplayamayabilir, her mesaja geri dönüş yapamayabilirsiniz. Gelen SMS’leri AutoSMS Lite gibi bir uygulamayla otomatik olarak yanıtlayabiliyorsunuz fakat bugünlerde kullanıcılar kısa mesaj yerine WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamalarını tercih ediyor. Siz de WhatsApp mesajlarını otomatik yanıtlamak için bir uygulama arayışında olabilirsiniz.

Android: WhatsApp Mesajlarını Otomatik Yanıtlamak

AutoResponder for WhatsApp uygulaması adından da anlaşılabileceği üzere bu işlevi üstlenebiliyor. Arkadaşlarınızla birebir sohbetler ya da grup yazışmalarına otomatik yanıt oluşturabiliyor. Çok sayıda özelliğe ev sahipliği yapıyor:

WhatsApp için otomatik yanıt oluşturma

Arkadaşlarınıza otomatik yanıt gönderebilme

Özelleştirilebilir

Tüm mesajlara otomatik yanıt yazabilme

Spesifik mesajlar için harekete geçebilme

Mevcut konumda otomatik yanıt oluşturma

Gruplarla çalışabilme

Erteleme imkanı

Spesifik tarih ve saat

İş için ideal

Tasker eklentisi olarak çalışabilme

Uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyip çalıştırdığınızda ilk olarak bildirimlere erişim izni talep edecektir. Allow butonunu kullanarak onaylayın.

Uygulamada birçok özellik ne yazık ki Pro versiyon arkasına gizlenmiş ama yine de temel özellikler kullanılabiliyor. Arayüzde + simgeli butona dokunun.

Aracı ücretsiz versiyonda yalnızca tüm mesajlara veya belirttiğiniz metinlerin aynısına sahip bir mesaja yanıt verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Gelişmiş özelliklerden yararlanmak için uygulama içi satın alma yapmanız gerekiyor.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.