Samsung Galaxy C5 ve C5 Pro Android 7.0 Nougat root işlemi için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Samsung’un ülkemizde de satılan Galaxy C5 ve Galaxy C5 Pro akıllı telefonları için Android 7.0 Nougat güncellemesi kısa bir süre önce dağıtıma girmişti. Akıllı telefonların yeni yazılım versiyonları için root yöntemi de kısa süre içerisinde hazır hale getirildi.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler içerdiğini, garantiyi sonlandırdığını ve işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu ifade edelim.

Samsung Galaxy C5 ve C5 Pro Android 7.0 Nougat Root Rehberi

Desteklenen Cihazlar

Galaxy C5 SM-C5000, Galaxy C5 Pro SM-C5010

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin, yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz. Settings – About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünün etkinleştirilmesini sağlayın. Bu menüdeki USB Debugging seçeneğini etkinleştirin.

İndirmeler

Samsung Galaxy C5 ve C5 Pro Android 7.0 Nougat Root Atma

Odin yazılımını indirip çalıştırın. Root dosyasını indirin.

Akıllı telefonu kapatın.

Güç + Ana ekran + Ses azaltma butonlarına basılı tutun. Ekranda download moduna girme uyarısı belirdiğinde ses artırma butonunu kullanın.

Akıllı telefonu USB kablosuyla kişisel bilgisayarınıza bağlayın.

Odin yazılımı akıllı telefonu tespit ettiğinde ID:COM bölümü mavi renge bürünecektir.

AP kutucuğunu işaretleyin ve indirmiş olduğunuz TAR uzantılı dosyayı seçin.

Auto Reboot ve F. Reset Time kutucuklarını işaretleyin.

Start butonuna tıkladığınızda flash’lama işlemi başlatılacaktır.

İşlem tamamlandığında akıllı telefonda boş siyah ekranla karşı karşıya kalırsanız fabrika ayarlarına sıfırlama / hard reset atabilirsiniz.

Root erişiminin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için Root Checker uygulamasını kullanabilirsiniz.

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