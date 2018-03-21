Bu defa Samsung Galaxy Note Fan Edition Zil Sesi, Bildirim Sesi ve Sistem Sesi İndir konulu yazımızı ele alacağız. Telefonunuzu Samsung Galaxy Note Fan Edition gibi hissetmek istiyorsanız yazımızı okumaya başlayın.

Samsung Galaxy Note 7’nin toplatılmasından bir zaman sonra ortaya çıkan Samsung Galaxy Note Fan Edition, yere daha sağlam basıyor. Amiral gemisi havasında olan Samsung Galaxy Note Fan Edition, sunduğu özelliklere göre uygun fiyatı ile görenleri şaşkına çeviriyor. Samsung Galaxy Note Fan Edition’da ekran kapalı iken S-Pen ile birden fazla not alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Kablosuz hızlı şarj özelliği de Samsung Galaxy Note Fan Edition’ın popülerliğini arttırıyor.

İndirmeler

Samsung Galaxy Note Fan Edition Ses dosyaları

Samsung Galaxy Note Fan Edition Zil Sesi, Bildirim Sesi ve Sistem Sesi İndir

Samsung Galaxy Note Fan Edition Ses dosyalarının içinde 30 zil sesi, 30 bildirim sesi ve 66 sistem sesi bulunuyor.

İndirmiş olduğunuz ses dosyalarını yüklemeyi bilmiyorsanız buradaki yazımızdan yardım alabilirsiniz. Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.