Android‘li akıllı telefonlarda İnternet Hızını Takip Etmek için kullanılabilecek başarılı bir uygulama ile sizlerleyiz. Günümüzde internet bağlantı hızları tatmin edici bir noktaya ulaştı. Dünyanın bazı ülkelerinde kullanıcılar hemen her işi internet üzerinden halleden bir Chromebook almak için tereddüt dahi etmiyor. Ülkemizi de dahil edebileceğimiz bazı bölgelerde ise internet hızları yüksek olmasına rağmen stabilite ve güvenilirlik sorunları var. WiFi ağlarında dahi hız veya stabilite sorunları yaşanabiliyor.

Gün içerisinde özellikle işiniz gereği akıllı telefonunuz sürekli elinizdeyse ve işlerinizi internet üzerinden hallediyorsanız internet bağlantı hızını sürekli olarak takip etme gereği hissedebilirsiniz. Android bünyesinde bu özellik varsayılan olarak sunulmuyor, üçüncü parti bir uygulama lazım.

Android: İnternet Hızını Takip Etmek

Android’de İnternet Hızını Takip Etmek için Network Speed – Monitoring – Speed Meter uygulamasından yardım alabilirsiniz. Uygulamayı akıllı telefonunuza yükledikten sonra görevini yerine getirebilmesi için öncelikle talep ettiği erişim izinlerini sağlayın.

Araç internet hızını Android durum çubuğundan sürekli olarak takip edebilmeniz için bir gösterge oluşturuyor. Bildirim alanına kalıcı olarak eklenen bir çubuk da günlük WiFi ve hücresel veri bağlantı kullanım miktarını gösteriyor.

Arayüzünde günlük, aylık internet kullanım miktarları ile WiFi ve hücresel veri ağlarını ne ölçüde kullandığınızı görebiliyorsunuz. Uygulamaların internet bağlantısını ne ölçüde kullandıklarını da öğrenebilirsiniz. Bu, Android işletim sisteminde de mevcut ama çoğu cihazda sadece hücresel veri kullanımı gösteriliyor, WiFi ağları çoğunlukla göz ardı ediliyor.

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