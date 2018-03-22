Bu sefer Huawei Honor 9 Zil Sesi, Bildirim Sesi, Alarm Sesi ve Sistem Sesi indir konulu yazımızla karşınızdayız. Telefonunuzun marka ve modeli fark etmeksizin Huawei Honor 9’un seslerini indirebilirsiniz.

Huawei’in geçen yıl piyasaya sürmüş olduğu fakat hala ülkemizde satışa sunulmayan Huawei Honor 9, internet ortamında satılmaya devam ediyor. Çoğu akıllı telefonda bulunmayan ve Huawei Honor 9’da yer alan Kızılötesi özeliiği sayesinde kumanda arama derdiniz son buluyor. Ayrıca konforunuzu düşünen Huawei Honor 9’un 64 GB’lık dahili depolaması mevcut. Fakat buna rağmen daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsanız bu alanı SD kart yardımıyla 256 GB’a kadar genişletebilirsiniz.

İndirmeniz gerekenler

Huawei Honor 9 Ses dosyaları

Huawei Honor 9 Zil Sesi, Bildirim Sesi, Alarm Sesi ve Sistem Sesi İndir

İndirmeniz gerekenler kısmında yer alan Huawei Honor 9 Ses dosyaları içerisinde 28 zil sesi, 32 bildirim sesi, 15 alarm sesi ve 21 sistem sesi yer almakta.

Eğer indirmiş olduğunuz sesleri telefonunuza yüklemeyi bilmiyorsanız, şu konuya bakmanızı tavsiye ediyoruz. Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.