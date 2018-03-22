Apple iPhone‘da güç ve ana ekran tuşunu kullanmadan ekran görüntüsü almak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Yeni bir iPhone satın alarak Apple dünyasına adım atan kullanıcıların herhalde ilk öğrendikleri şeylerden birisi cihazda ekran görüntüsünün nasıl alındığını öğrenmek olacaktır. Apple’ın şık, sade ve kolay kullanılabilen akıllı telefonlarında güç ve ana ekran tuşlarına birlikte basılarak basılı tutulduğunda pratik şekilde ekran görüntüsü alınabiliyor.

Peki bu fiziksel tuşlardan birisi bozulursa ekran görüntüsü almanız gerektiğinde ne yapacaksınız? Neyse ki iPhone’da güç ve ana ekran tuşunu kullanmadan ekran görüntüsü almak imkansız değil. Bunun için iOS işletim sistemindeki AssistiveTouch özelliğine başvurabilirsiniz.

iPhone: Güç ve Ana Ekran Tuşunu Kullanmadan Ekran Görüntüsü Almak

Fiziksel tuşlarında arıza olan bir iPhone’da ekran görüntüsü almak için ne yapabilirsiniz?

Öncelikle akıllı telefonda Settings > General > Accessibility menüsüne ilerleyin.

menüsüne ilerleyin. AssistiveTouch seçeneğini bulun ve anahtarı etkinleştirin.

seçeneğini bulun ve anahtarı etkinleştirin. Ekran görüntüsü alma seçeneğine hızlı erişim sağlayabilmek için Customize Top Level Menu seçeneğine girin.

seçeneğine girin. Burada kullanmak istediğiniz ikona dokunup Screenshot ‘ı seçin. Mevcut yazılımsal butonlar yerine ekran görüntüsü almak için özel bir buton oluşturmak istiyorsanız + simgeli butonu kullanabilirsiniz.

‘ı seçin. Mevcut yazılımsal butonlar yerine ekran görüntüsü almak için özel bir buton oluşturmak istiyorsanız + simgeli butonu kullanabilirsiniz. Ekran görüntüsü alma işlevinden daha etkin şekilde faydalanmak için Double-Tap, Long Press veya 3D Touch seçeneklerini de etkinleştirebilirsiniz.

AssistiveTouch menüsüne dahil etmiş olduğunuz ekran görüntüsü alma butonuna dokunduğunuzda ekranda açık olan menü / sayfa / içeriğin ekran görüntüsü hızlı şekilde alınacaktır.

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