Telefonunuzun ekran değişimini nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, yazımızı okumaya devam edin. Bu yazımızda Lenovo K6 Note Ekran değişimi işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Sökme aparatı

Yapıştırıcı

Fırça

Lenovo K6 Note Ekran Değişimi

Lenovo K6 Note Ekran değişimi işlemine başlamadan önce telefonunuzu kapatmanız gerek. Sağ tarafta yer alan Güç tuşunu kullanarak telefonunuzu kapatın. Ardından işlemlere başlayabilirsiniz.

İlk olarak sol taraftaki SIM kart yuvasını yerinden çıkartın. Sonrasında ise arka kapağı sökme işlemine geçin. Bu işlem için sökme aparatınızın olması gerek. Sökme aparatınız ile birlikte arka kapağınızı yerinden çıkartın.

Arka kapağınızı çıkarttıktan sonra Anakartı yerinden almanız gerek. Ama bundan önce yapmanız gerekenler var. Öncelikle tornavida yardımıyla yüzeyde görmüş olduğunuz vidaları sökün. Sonrasında ise plastik bir aparat ile Anakartı tutan tüm bağlantı uçlarını çıkartın.

Artık Anakartınızı çıkartabilirsiniz. Ardından alt kısma geçin ve vidalarını sökün. Gerekli olan bağlantı uçlarını çekin ve yeşil kısmı olduğu yerden alın. Şimdi ise telefonun ön kısmına gelerek ısı işlemi uygulamanız gerekli

Bu işlemde sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Ekranınızı yeteri kadar ısıttıktan sonra sökme aparatı yardımıyla sökün. Telefonun yüzeyinde bırakan kalıntılarını fırça ile temizleyin.

Görselde göstermiş olduğumuz gibi sadece beyaz yerlere yapıştırıcı uygulayın. Sonrasında ise bağlantı kablolarını doğru deliklerden arkaya sallayarak ekranınızı yerine oturtun. Bunun sonucunda telefonunuzu arkaya çevirebilirsiniz.

Anakartı takmak, telefonun arka kısmında yapmamız gereken işlerin başında geliyor. Öncelikle Anakartı yerine oturtun ve bağlantı kablolarını yerlerine takın. Alt kısmı da yerleştirerek bağlantı uçlarını kontrol edin.

Ardından sökmüş olduğunuz vidaları her iki taraf için eksiksiz olarak yerlerine monte edin. Anlatmış olduğumuz adımları dikkatle izleyip uyguladıysanız, arka kapağınızı takın ve Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun açılmasını bekleyin.

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