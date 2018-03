Şanssız gününüzdeyseniz başınıza hiç olmadık şeyler bile gelebilir. Hele ki her an bakma ihtiyacı duyduğunuz telefonunuz düşer ve ekranı paramparça olursa bu hiçte hoş olmaz. Eğer böyle birşey yaşadıysanız ve tamirciye gidecek kadar vaktiniz yoksa, Casper VIA V9 Ekran değişimi işlemi için anlatacağımız adımları dikkatle izleyin. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sökme aparatı

Casper VIA V9 Ekran Değişimi

Casper VIA V9 Ekran değişimi işlemine başlamadan önce telefonunuzu kapatmanız gerek. Bunun için Güç tuşuna basılı tutun. Ardından karşınıza gelen ekrandan Kapat butonuna basarak, telefonunuzun kapanmasını bekleyebilirsiniz.

Şimdi ise bir iğne yardımıyla SIM kart ve Hafıza kartı yuvalarını yerlerinden çıkartın. Sökme aparatınızı kullanarak telefonunuzun üst ve alt kısmında yer alan metal parçaları sökün.

Sökmüş olduğunuz parçaların bulunduğu yerdeki sağ ve sol köşelere bir bakın. Her iki yanda da birer tane vida bulunuyor. Önce alt tarafın vidalarını sökün, sonrasında ise üst tarafın vidalarını sökün.

Artık ekranınızı sökmeye başlayabilirsiniz. Sökme aparatınız ile yandan bir giriş yapın. Ardından boydan boya ilerlemeye başlayın. Her bir köşesinden geçtikten sonra ekranınızı kaldırabilirsiniz. Ekranı kaldırırken dikkat edin, eğer sökme aparatınız ile fazla baskı uygularsanız ekran kırılabilir.

Tam ekranı kaldırırken göreceksiniz ki telefonun gövdesinden ayrılmıyor. Bunun için öncelikle ekranın bağlantı ucunu yuvasından sökmeniz gerekiyor. Karşınıza gelen koruyucu metal parçanın vidalarını çıkartın. Sonrasında ise metal parçayı alın ve bağlantı ucunu sökün.

Eski ekranınız telefonunuzun gövdesinde herhangi bir kalıntı bırakmış ise bunları temizleyin. Temizleme işleminiz bittikten sonra yeni ekranı takmaya başlayabilirsiniz. Ekranınızı gövdeye oturtmadan önce yapmanız gereken bir işlem var.

Ekranınızın bağlantı ucunu, yuvasına dikkatlice takın. Ardından koruyucu metal parçasını yerleştirin ve vidalarını monte edin. Bunun sonrasında ekranınızı yüzeye yerleştirin ve parmaklarınızla hafif baskı uygulayın.

Telefonunuzun alt ve üst kısmında yer alan vidaların montajını tamamlayın. Şimdi ise metal parçalarını yerlerine geçirebilirsiniz. İlk başta çıkartmış olduğumuz SIM ve Hafıza kartı yuvalarını da yerlerine takmayı unutmayın. Son olarak, Güç tuşuna basılı tutun ve telefonunuzun açılmasını bekleyin.

Casper VIA V9 Ekran değişimi için gerekli olan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.