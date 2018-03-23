İlk Samsung Galaxy Note9 Firmware’i Görüldü

Samsung bu sonbaharda gelecek Galaxy Note9’un yazılımını geliştirmeye başladı. Yazılım iki firmware sürümü içeriyor: N960FXXE0ARB7 ve N960FXXU0ARC5.

Raporlar Samsung’un Galaxy Note9’un yazılımı üzerinde Galaxy Note8’den daha önce çalışmaya başladığını gösteriyor. Bu da cihazın daha erken çıkacağına işaret ediyor olabilir. Ancak fark sadece iki hafta olduğu için büyük bir değişiklik olmayacaktır.

Bazı söylentiler aksini iddia etse de Galaxy Note9 Samsung’un ekran için parmak izi okuyucusuna sahip ilk akıllı telefonu olabilir.

Şu kesin ki Galaxy S9+’ın çift diyaframlı kamera ve stereo hoparlörler gibi bazı yeniliklerine sahip olacak ve kesinlikle başka bir şey daha getirecek. Bu belki gelişmiş bir telekamera olabilir. Tek yapabileceğimiz şimdilik yeni sızıntıları beklemek olacak.

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