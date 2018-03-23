Instagram hikayelerinde yazı tipini değiştirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Instagram hikaye / story’lerinin hayli popüler olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Herhangi bir fotoğrafı / anı sürekli olarak değil de kısa süreli / geçici paylaşmak istiyorsanız hikayeler oldukça işlevsel oluyor.

Instagram bir başka popüler uygulama olan Snapchat’ten klonlayarak bünyesine dahil ettiği hikayeler özelliğine geçtiğimiz dönemlerde çeşitli özellikler kattı. Kısa süre önce sunulan yeni bir özellikle kullanıcılar hikayelerinde farklı yazı tiplerini kullanabilir hale geldi. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon sahipleri oluşturdukları Instagram hikayelerinde yazı tipini değiştirmek için ele alacağımız aşamaları takip edebilir.

Instagram Hikayelerinde Yazı Tipini Değiştirmek

Öncelikle Instagram uygulamasını açın. Ana ekranda sağa doğru kaydırma yaparak ya da kamera simgesine dokunarak hikayelerin kamera arayüzüne erişin.

Hikayenizde paylaşmak istediğiniz bir fotoğraf çekin. Arayüzde sağ üst kısımda yer alan, Aa simgeli butona dokunun.

Üst kısımda yer alan Classic ibaresi yazı tipinin adı. Buraya dokunarak örneğin Modern‘e geçtiğinizde artık Modern yazı tipi etkin hale geliyor. Kullanabileceğiniz başka fontlar da var. Yazı tipini, girmek istediğiniz metni yazdıktan sonra da değiştirebiliyorsunuz.

İki parmağınızla yakınlaştırma / uzaklaştırma hareketi yaparak font boyutunu değiştirebilirsiniz. Metin rengini değiştirerek daha güzel ve ilgi çekici görünen hikayeler paylaşabilmeniz de mümkün.

Ekran görüntüleri Instagram’ın Android versiyonundan fakat iOS sürümünde de aynı işlemleri uygulayabiliyorsunuz.

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