OnePlus 5 Zil Sesi, Bildirim Sesi, Alarm Sesi ve Sistem Sesi İndir konulu yazımızın içeriğini tüm akıllı telefonlarınıza uygulayabilirsiniz. Bunun sonucunda dilediğiniz sesleriniz artık OnePlus 5’deki gibi olacak.

OnePlus 5T’den biraz geride kalan OnePlus 5, özelliklerine nazaran uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. OnePlus 5, 16.0 MP ve 20.0 MP olmak üzere iki arka kamerası ile anlarınızı daha kaliteli bir şekilde ölümsüzleştiriyor. Ayrıca 4K çözünürlüğünde videolar da çekebilirsiniz. Ayrıca güvenliğinizi düşünen OnePlus 5’de parmak izi okuyucusu yer alıyor.

İndirmeniz gerekenler

OnePlus 5 Ses dosyaları

OnePlus 5 Zil Sesi, Bildirim Sesi, Alarm Sesi ve Sistem Sesi İndir

OnePlus 5 Ses dosyalarının içerisinde 25 adet zil sesi, 21 adet bildirim sesi, 20 adet alarm sesi ve 19 adet sistem sesi yer alıyor.

Cihazınıza indirdiğiniz sesleri yüklemek için şu konumuzu inceleyebilirsiniz. Sorularınız içinse forum sayfamız her zaman desteğe hazır.