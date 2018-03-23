OnePlus 6 Donanım Özellikleri Sızdırıldı

Önceki haberlerimizde OnePlus 6 için tavsiye edilen satış fiyatının 749 USD olacağına işaret eden bir kaynaktan bahsetmiştik. Aynı kaynaktaki görsel OnePlus 6 ile Galaxy S9+’ın benzer çipset ve ekran boyutuna sahip olmasına karşın aralarında neredeyse iki kat fiyat farkı bulunduğuna dikkat çekiyordu. Cihazın özellik tablosu bugün sızdırıldı ve karşımıza bazı ilginç sonuçlar çıkıyor.

Tabloya göre OnePlus 6’nın 6.28 inç bir AMOLED ekranı olacak. Bu ekran en fazla 2280 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyecek. Bu panel ayrıca Oppo R15 tarafından kullanılıyor. Çipsetin Snapdragon 845 olduğu tekrar doğrulanmış oldu ve işlemcisi 2.7 GHz hızında çalışıyor.

OnePlus 6’nın arka kamerası 16 MP + 20 MP lenslere sahip ve bunlar f/1.7 aralığını destekliyorlar. Baktığımızda OnePlus 5T’de aynı kameralar kullanılıyor. Özçekim kamerası güçlendirilmiş ve f/1.7 aralıklı 20 MP bir sensör konumlandırılmış.

Depolama alanına geldiğimizde bizleri 6 GB RAM ve 128 GB dahili alanlar karşılıyor. 1,5 sene önce tanıtılan OnePlus 3T’den bu yana görmediğimiz bir ikili olduğunu söyleyebiliriz. Listelenen işletim sistemi Android 8.1 ve muhtemelen Oxygen OS çalıştıracak (Çinli cihazlarda ise Hydrogen OS olacak).

Oppo R15 ile bir başka benzerlik de bataryası; 3450 mAh kapasiteye sahip. Oppo R11 ile OnePlus 5T’nin de bazı güçlü benzerlikleri bulunuyordu ve bu alışkanlık değişmişe benzemiyor.

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