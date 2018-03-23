Samsung Galaxy S8 Android Oreo Güncellemesi Sonrası Pil Ömrü Sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinize bakacağız. Galaxy Note 7 faciasından sonra Samsung pil konusunda çok daha titiz davranıyor. Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde hala 3000 mAh seviyelerinde pil tercih ediliyor.

Android 8.0 Oreo güncellemesiyle birlikte Galaxy S8 ve Galaxy S8+ akıllı telefonlar Picture in Picture modu, bildirim kanalları, otomatik doldurma gibi çok sayıda yeni özellik kazandı. Bazı kullanıcılar güncellemeyle birlikte cihazın pil ömrünün azaldığını ifade ediyor. Güncelleme sonrasında meydana gelen pil ömrü sorununun çözümü için yapabileceğiniz bir şeyler var.

Samsung Galaxy S8 Android Oreo Güncellemesi Sonrası Pil Ömrü Sorunu ve Çözümü

Soft Reset Atın

Bu yöntem cihazınızdan veri silmeyecektir.

Güç ve ses azaltma butonlarına ekran kapanana dek basılı tutun.

Açılışta Samsung logosunu görene dek güç tuşuna basılı tutun.

Yazılım Güncellemelerini Yükleyin

Akıllı telefonda Settings menüsüne gidin.

menüsüne gidin. About – System Update yolunu izleyin ve Check for update manually butonuna dokunarak güncellemeleri denetleyin. Varsa güncellemeyi yükleyin.

Önbelleği Temizleyin

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses artırma butonlarına basılı tutun.

Samsung logosu belirince güç butonunu bırakın ama ses artırma butonuna basılı tutmaya devam edin.

Android recovery ekranında wipe cache partition seçeneğine yön tuşlarını kullanarak erişin ve güç tuşunu Enter tuşu olarak kullanın. İşlem tamamlanınca Reboot system now seçeneğiyle cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Güç Tasarrufu Modunu Kullanın

Settings – Device maintenance – Battery menüsüne erişin.

menüsüne erişin. Buradaki güç tasarrufu modları arasından Mid ‘i seçebilirsiniz.

‘i seçebilirsiniz. Ekran çözünürlüğü, hız limitleme, Always on Display ve benzeri ögeler için elle düzenleme yapmak isterseniz Customize butonunu kullanabilirsiniz.

Google Play Services Uygulamasının Verilerini Temizleyin

Settings – Apps menüsüne gidin.

menüsüne gidin. Buradan Google Play Services ‘i bulun ve üzerine dokunun. Storage ‘ı açın.

‘i bulun ve üzerine dokunun. ‘ı açın. Clear Data ve Clear Cache butonlarını kullanın.

ve butonlarını kullanın. Aynı işlemi Google Play Store uygulaması için de gerçekleştirin.

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