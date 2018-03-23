Samsung Galaxy S9’da Dokunmatik Ekran Sorunu Baş Gösterdi

Samsung bugün yaptığı resmi açıklamada şirketin Galaxy S9’da görülen dokunmatik ekran problemleri üzerinde çalıştığını açıkladı. Firma raporların sınırlı sayıda olduğunu ve sorun yaşayan kullanıcıların doğrudan Samsung ile iletişime geçmesi gerektiğini belirtti.

Samsung’un açıklaması şöyle.

Samsung’da müşteri memnuniyeti işimizin özüdür ve mümkün olan en iyi deneyimi sunmayı amaçlamaktayız. Galaxy S9/S9+ dokunmatik ekran duyarlılığı ile ilgili aldığımız sınırlı sayıda raporu inceliyoruz. Etkilenen müşterilerle çalışıyoruz ve araştırıyoruz. Tüm müşterilerimizi 1-800-SAMSUNG numaralı telefondan bizimle doğrudan iletişim kurması için teşvik ediyoruz.

Resmi cevabın yanı sıra Galaxy S9 dokunmatik ekran problemleri ile ilgili Reddit, XDA ve Samsung forumlarında çok sayıda kullanıcı şikayeti yer bulunmakta. Teknoloji medyası da bu duruma daha sık yer vermeye başladı.

Şikayetlerde Galaxy S9’un ekranın belli bölgelerinin ölü noktalar halini alması nedeniyle dokunmaların algılanmadığı belirtiliyor. Bunun donanım sorunu mu yoksa yazılım sorunu mu olduğu henüz netleşmiş değil. Samsung’un araştırmasını tamamlamasını beklemek durumundayız.

Eğer siz de bu sorunu yaşıyorsanız yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.