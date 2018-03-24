Bu yazımızda HTC Desire 816 Ekran değişimi nasıl yapılır? sorusuna cevap vereceğiz. Az sonra anlatacağımız HTC Desire 816 Ekran değişimi işleminin adımlarını dikkatle izlemeden uygulamaya geçmeyin. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sökme aparatı

HTC Desire 816 Ekran Değişimi

HTC Desire 816 Ekran değişimi işlemine başlamadan önce yapmanız gereken birkaç tane iş var. Bunlardan ilki telefonu kapatmak. Güç tuşuna basılı tutun ve bunun sonucunda karşınıza gelen ekranda Kapat seçeneğine dokunun. Saniyeler içerisinde telefonunuz kapanacaktır.

Bir diğer işlem ise arka kapağını sökmek. Bu işlemde sökme aparatınızı kullanabilirsiniz. Eğer sökme aparatınız çok keskin ise fazla baskı uygulamayın. Çünkü bir anda kayıp acuçunuza gelebilir. Arka kapağını çıkarttıktan sonra, bataryanızı çıkartın. Bataryanız eğer çıkmıyorsa bilin ki bağlantı ucu hala yerindedir. Onun için önce bağlantı ucunu yerinden çıkartmanız gerekiyor.

Anakartınızın üst kısmında yer alan plastik koruma parçasını, Anakartın üzerinden alabilmek için üzerindeki vidaları sökmeniz gerek. Tornavida yardımıyla vidaları sökün ve plastik parçayı Anakartın üstünden alın.

Şimdi ise geriye kalan vidaları sökün ve gerekli olan bağlantı uçlarını yuvalarından çıkartın. Ardından alt kısma geçerek sökme işlemini uygulayın. Telefonunuzun üst kısmına dönerek geride kalan aparatları da sökün. Eski ekranınızdan önemli olan her şeyi aldıktan sonra yeni ekranınıza geçebilirsiniz.

Anakartınızı takarken bağlantı ucunu yerine geçirmeyi unutmayın. Sonrasında ise Anakartınızı yerine oturtabilirsiniz. Alt kısmındaki takılacak olan aparatları taktıktan sonra üst kısma geçerek Anakartın işlemlerine başlayın.

Görselde göstermiş olduğumuz gibi ince uçlu bir aletle kablo başını bağlantı noktasına baskı uygulayın. Ardından Anakartın vidalarını monte edin. Şimdi ise plastik parçayı Anakartın üstüne koyun. Telefonun hem alt, hem de üst kısmında yer alan vida yerlerine tornavida yardımıyla vidalarınızı monte edin.

Yaptığınız işlemleri kontrol ederek son adıma geçebilirsiniz. Son olarak, bataryanızı yuvasına yerleştirin ve bağlantı ucunu takın. Artık arka kapağınızı yerine geçirin ve Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun açılmasını bekleyin.

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