Apple iPhone‘da aramaları otomatik yanıtlamak için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Eliniz o an için temiz olmadığı, ellerinizin meşgul olduğu bir şeylerle uğraşıyor olduğunuz ya da basitçe üşendiğiniz için gelen çağrıyı yanıtlayamadığınız durumlar olmuştur. Apple, iOS 11 işletim sistemiyle birlikte akıllı telefonlarına gelen aramaları otomatik yanıtlamak için kullanılabilecek yeni bir özellik kazandırdı.

Kulağa bu şekilde bir ihtiyacı olan kullanıcılar açısından kesinlikle hoş geliyor. Ele alacağımız aşamaları izleyerek iPhone’da gelen aramaları otomatik yanıtlamak mümkün. Süreç iPhone 6, 6S, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve iPhone X modellerinde aynı şekilde işliyor.

Bu seçenek hücresel şebeke aramalarına ek olarak WhatsApp sesli aramaları ve FaceTime aramalarını da otomatik olarak açıyor. Yani bu özelliği iPhone’da etkinleştirdiğinizde hiçbir aramayı kaçırmayacaksınız.

iPhone: Aramaları Otomatik Yanıtlamak

Öncelikle iOS işletim sisteminin Settings menüsünü açın ve General‘a dokunun.

General menüsü altındaki Accessibility seçeneğine dokunun.

Call Audio Routing ile devam edin.

Call Audio Routing menüsünde Auto-Answer Calls seçeneğine girin.

Burada Auto-Answer Calls seçeneğinin anahtarını etkinleştirin.

Şimdi bu seçeneğin en güzel kısmıyla karşı karşıyayız. Alt kısımdan çağrıyı kaç saniye sonra yanıtlayabileceğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Burada çağrı gelir gelmez otomatik yanıtlama sağlanabileceği gibi süre 60 saniyeye kadar uzatılabiliyor.

Otomatik çağrı yanıtlama seçeneği bilginiz dışında etkinleşmişse bu özelliği devre dışı bırakmak için aynı aşamaları izleyip Auto-Answer Calls seçeneğini devre dışı bırakmanız yeterli olacaktır.

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