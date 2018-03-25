Huawei Mate 11 veya Mate 20’de Ekran İçi Parmak İzi Okuyucusu Olabilir

Huawei de şaşırtıcı olmayan bir biçimde aynı yolu takip ediyor. Bu yıl gelmesi beklenen Mate 11 (ya da Mate 20) Qualcomm firmasının ultrasonic parmak izi çözümünü kullanacak. Bu da yeni Mate telefonunu bu özel sensörü kullanan ilk cihaz yapabilir. Huawei, P serisinde 10’dan 20’ye sıçrayış yapmıştı. Aynısını Mate için de tekrarlayabilir. O nedenle modelin Mate 11 mi yoksa Mate 20 adını mı alacağı şimdilik net değil.
Mate 11/20 bu yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinin erken aylarında (Eylül veya Ekim) satışa sunulacak. Qualcomm, ultrasonic sensörlerini üretmek için teknoloji çözümleri sunan Tayvanlı GIS ve Çinli O-film Tech firmaları ile iş birliği içerisindeydi.
Bu parçalar geleneksel çözümlere göre üç kat daha pahalılar. Ancak 0.44 mm inceliğe sahipler ve normal kapasitif tarayıcılara kıyasla 800 mikron cama kadar dokunmayı algılayabiliyorlar (200-300 mikron değerine kıyasla). Ayrıca Qualcomm’un çözümü parmaklarınız ıslak veya yağlı olsa bile çalışmaya devam ediyor.
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