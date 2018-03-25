Lenovo K8 Plus root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Çin merkezli teknoloji firması Lenovo özellikle performans / fiyat başarımı dikkat çeken akıllı telefonlarıyla ön plana çıkmakta. Firmanın K8 Plus modeli akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte.

Ele alacağımız işlemlerin garantiyi sonlandırdığını, brick ve bootloop gibi riskler içerdiğini; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

Lenovo K8 Plus Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Desteklenen Cihazlar

Lenovo K8 Plus MTK (XT1902-2)

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerini aktive edin.

İndirmeler

TWRP Recovery Yüklemek

SP Flash Tool ve TWRP recovery arşiv dosyalarını indirin. Dosyaları genişletin.

SP Flash Tool klasöründeki flash_tool.exe dosyasını çalıştırın.

Arayüzdeki Scatter-Loading butonuna tıklayın ve TWRP recovery klasöründeki Scatter metin dosyasını seçin.

Download only‘i seçin.

Akıllı telefonu kapatın.

Flash Tool’da Download butonuna tıklayın.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Arayüzde yeşil renkli ve tick işareti içeren pencere belirdiğinde flash’lama işlemi tamamlanmış demektir.

İşlem tamamlandığında USB kablosunu çıkarabilirsiniz.

Root Erişimini Sağlamak

SuperSU ya da Magisk’i indirip akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Güç ve ses artırma tuşlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

TWRP recovery menüsünde Install’a dokunun, indirip cihaza aktarmış olduğunuz SuperSU ya da Magisk dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

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