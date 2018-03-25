Sürekli telefonunuzun klasik seslerinden sıkıldıysanız, birde LG G6’nın seslerine bakın. Bu kez LG G6 Zil Sesi, Bildirim Sesi ve Alarm Sesi İndir konulu yazımız ile karşınızdayız.

Zarif tasarımı ve içerisinde barındırdığı donanım özellikleri ile LG G6, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ayrıca 5.7 inç değerindeki büyük bir ekrana sahip olan LG G6’nın tek elle kolayca kullanılabilmesi de bir hayli ilginç. 4 GB kapasitesindeki RAM’i sayesinde LG G6 ile kasma ve donma sorunları yaşamadan birden fazla işlemi aynı anda yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra 5.0 MP değerindeki ön kamerasında geniş açılı lens bulunan LG G6, selfie tutkunlarının yüzünü güldürüyor.

İndirmeler

LG G6 Ses Dosyalarını buraya basarak indirebilirsiniz.

LG G6 Zil Sesi, Bildirim Sesi ve Alarm Sesi İndir

LG G6 Ses dosyalarının içerisinde 5 adet Zil sesi, 18 adet Bildirim sesi ve 13 adet Alarm sesi yer almakta.

LG G6 Ses dosyalarını indirdikten sonra telefonunuza nasıl yükleyeceğinizi merak ediyorsanız, ilgili yazımızı buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.