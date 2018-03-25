OnePlus 5T Stokları Kuzey Amerika’da Tükendi

OnePlus tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa OnePlus 5T’nin stokları Kuzey Amerika’da tükenmiş. Bu da yeni amiral gemisi cihazını satın almak isteyen ABD’li ve Kanada’lı kullanıcıların artık şanslarının kalmadığı anlamına geliyor.

Cihaz geçtiğimiz Kasım ayında raflarda yerini almıştı. Yani bahsi geçen bu bölgede dört aydır satışta olduğunu gösteriyor. Çinli teknoloji şirketi akıllı telefona olan talebin bekleneni aşmış olması sebebiyle bu durumun yaşandığına işaret etmiş.

OnePlus 5T

Kuzey Amerikalılar için OnePlus‘a sahip olmanın bundan sonraki tek yolu şirketten gelecek olan sıradaki amiral gemisini beklemek olacak. Bir sonraki OnePlus amiral gemisi bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkacak. Stokların tükendiğini düşünürsek firma herhangi bir gecikme yaşanmasını göze almayacaktır.

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