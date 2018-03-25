Samsung Galaxy A6 Wi-Fi Sertifikası Aldı

Samsung firması A serisi akıllı telefonlarını bu sene tek sayılardan çift sayılara döndürüyor. Bu hamle şu ana kadar karşımıza Galaxy A8 (2018) ve A8+ (2018) cihazlarını çıkardı. Bu da ayrıca A6 ve muhtemel bir A6+’ın yolda olduğuna işaret demek. Birkaç gün önceki haberimizde GeekBench’de bu cihazların ilk kez listelenmiş olduklarını paylaşmıştık.

Samsung’un SM-A600FN ürün koduna sahip, A6 olduğunu tahmin ettiğimiz, bir cihaza Wi-Fi Alliance tarafından Wi-Fi sertifikası verildi. Bunun benchmark veri tabanında yer alan SM-A600FN numaralı cihazla aynı olduğu düşünülüyor. Tabii satışa sunulacağında sahip olacağı isim hala netleşmedi.

Sertifika telefonun Android 8.0 çalıştıracağı bilgisi dışında bizlere fazla bir şey söylemiyor. Bu bilgi zaten GeekBench’de listelendiğinde ortaya çıkmıştı. Bir diğer ilginç detay ise A6’ın Wi-Fi a/b/g/n desteklediği ancak ac desteğine sahip olmadığı. Samsung‘un Exynos 7870 çipsetini kullanan cihazlarında bu desteğin bulunduğuna birçok kez şahit olmuştuk.

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