Kırılan veya hasar gören ekranı yüzünden telefonunuzu değiştirmenize gerek yok. Bu sorunuza çözüm olarak ekranınızı değiştirebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy Note 3 Ekran değişimi işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Cımbız

Tornavida

Sökme aparatı

Samsung Galaxy Note 3 Ekran Değişimi

Samsung Galaxy Note 3 Ekran değişimi işlemine başlamadan önce telefonunuzu kapatmanız gerek. İlk olarak Güç tuşuna basılı tutun. Karşınıza gelen seçim ekranında Kapat’a dokunarak biraz bekleyin. Ardından S-Pen’i yerinden çıkartın.

Arka kapağınızı sökün ve sonrasında bataryanızı yuvasından çıkartın. Şimdi ise tornavidanız ile telefonunuzun arka kısmında yer alan vidaları sökmeye başlayın. Tornavida ile söküm işlemini yaparken çok fazla baskı uygulamamaya dikkat edin.

Vidaları yerlerinden aldıktan sonra, sökme aparatınız ile plastik aparatı yerinden çıkartın. Bu sayede Anakart’a erişebileceksiniz. Anakartınızın üzerinde yer alan bağlantı uçlarını yuvalarından kaldırın.

Sonrasında ise sökme aparatınız ile şarj soketinin bulunduğu alt kısmı yerinden çıkartın. Alt kısımda yapılması gereken bir şey kalmayınca, üst kısımdaki yapılması gereken işlemlere geri dönün.

Cımbız ile sökülmesi gereken parçaları yerlerinden çıkartın. Gerekli olan parçaların hepsinin söküldüğünden emin olduysanız, yeni ekranınıza geçiş yapabilirsiniz.

Yeni ekranınızı ele alarak gerekli olan parçaları yerlerine takmaya başlayın. İlk önce şarj soketinizin bulunduğu alt kısmı yerleştirin. Ardından Anakartınızı takmadan önce alt yüzeyini doldurmanız gerek. Daha önceden sökmüş olduğunuz parçaları yerlerlerine yerleştirin. Ardından Anakarta yönelebilirsiniz.

Anakartınızı yerine koyun. Şimdi ise yerlerinden kaldırmış olduğunuz bağlantı uçlarını yuvalarına geri takın. Tüm bağlantı uçlarını kontrol etmeden bir diğer işleme geçmeyin. Bataryanızın sağında yer alan bağlantı kablosunu da yerine takmayı unutmayın.

Samsung Galaxy Note 3 Ekran değişimi işleminde son yaklaştık. Plastik aparatınızı yerine takın ve vidalarını monte edin. Son olarak, bataryanızı yuvasına yerleştirin ve arka kapağınızı oturtun. Artık Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun açılmasını bekleyebilirsiniz.

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