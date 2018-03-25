Samsung Galaxy S8 Yavaş Şarj Olma Sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. Yavaş şarj olan bir akıllı telefona günümüz kullanıcılarının tahammülü yok. Özellikle de Galaxy S8 / Galaxy S8+ gibi üst düzey bir cihazınız varsa elbette yavaş şarj olma sorunuyla karşı karşıya kalmak istemezsiniz. Ne yazık ki sayısı azımsanmayacak bir kullanıcı kitlesi Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinde yavaş şarj olma sorunu yaşamakta.

Akıllı telefonlarda 3000 mAh (Galaxy S8) ve 3500 mAh (Galaxy S8+) kapasiteli piller bulunmakta ve Samsung bu ürünlerinde elbette hızlı şarj teknolojisine yer veriyor. Fakat cihazda yine de yavaş şarj olma sorunu ortaya çıkabiliyor. Bunun çok farklı sebepleri olabilir.

Samsung Galaxy S8 Yavaş Şarj Olma Sorunu ve Çözümü

Akıllı telefonlar hem kablolu hem de kablosuz şarj edilebildiği için her iki seçenekte de sorun yaşamanız olası.

Settings – Battery menüsüne ilerleyin.

menüsüne ilerleyin. Burada tercih ettiğiniz şarj metoduna uygun olarak Fast Cable Charging veya Fast Wireless Charging seçeneğinin etkin durumda olduğundan emin olun.

veya seçeneğinin etkin durumda olduğundan emin olun. Kablonun fazla bükülmesi, içerisinde kırılma ve çatlamalara neden olarak şarj işlemini olumsuz etkileyebilir. Konnektör kısmının tozlu ve kirlenmiş olması da şarj hızını etkileyebilir. Kablonun temiz ve hasar görmemiş olduğundan emin olun. Farklı bir kabloyla deneme yaparak sorunun kabloda olup olmadığını kontrol edin.

Adaptörün hasar almış / bozulmuş olması da mümkün. Arkadaşlarınızdan hızlı şarj edebilen başka bir adaptör bularak deneme yapabilirsiniz.

Bunlar dışında yazılım güncellemelerini denetleyip varsa güncel işletim sistemi versiyonunu yükleme, akıllı telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama veya stock firmware yüklemek de sorununuzu çözmenize yardımcı olabilir.

Bu işlemlerden olumlu sonuç elde edemiyorsanız teknik servisten yardım istemelisiniz.

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