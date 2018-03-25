WhatsApp‘ta Son Görülmesi Kapalı Olan Kişilerin Son Görülme Zamanını Öğrenmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. WhatsApp bugün tüm dünyada 1.5 milyarı aşkın sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından tercih edilen, en popüler anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Ülkemizde de hemen her akıllı telefonda yüklü olduğunu biliyoruz.

Bilindiği gibi WhatsApp’ta bu özellik etkin olduğunda başka kişilerin son çevrimiçi olma zamanını görebiliyoruz. Bu Last Seen / Son Görülme özelliğini kendiniz için kapatırsanız başkalarının son görülme zamanını da öğrenemiyorsunuz.

Çocuğunuz, kız / erkek arkadaşınız veya sizin için önem teşkil eden birisinin WhatsApp’ta son görülme özelliği kapalı olsa dahi onun çevrimiçi olduğu anları öğrenmek isteyebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz üçüncü parti bir uygulama mevcut.

WhatsApp: Son Görülmesi Kapalı Olan Kişilerin Son Görülme Zamanını Öğrenmek

Öncelikle akıllı telefonunuza Google Play veya App Store uygulama mağazasından Wossip uygulamasını yükleyin.

E-posta hesabınızla oturum açın ve Monitor Contact seçeneğine dokunun.

Rehberinizden çevrimiçi olma durumu / son görülmesini takip etmek istediğiniz kişiyi seçin.

Uygulama ilgili kişinin çevrimiçi olduğu zaman dilimleri ve son görülme bilgisini ilk 24 saat için ücretsiz sunacaktır. Daha uzun süreli takip için uygulama içi satın alma yöntemine başvurmanız gerekecek.

Denemelerimizde biz sıkıntı yaşamadık fakat yorumlara bakılırsa uygulamanın zaman zaman çalışmadığını, bazı günlerde görevini yerine getiremediğini belirten kullanıcılar var.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.