Kullanılamaz hale gelmiş olan ekranınızı kurtarmanın bir yolu var. Bu yazımızda Casper VIA V10 Ekran değişimi işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sökme aparatı

Vantuz

Yapıştırıcı

Cımbız

Casper VIA V10 Ekran Değişimi

Casper VIA V10 Ekran değişimi işlemine başlamadan önce telefonunuzu kapatmanız gerek. Öncelikle Güç tuşuna basılı tutun. Ardından karşınıza gelen ekranda Kapat seçeneğine dokunarak beklemeye başlayın. Telefonunuz tamamen kapandıktan sonra işlemlere başlayabilirsiniz.

Şimdi ise arka kapağınızı sökme işlemine geçebilirsiniz. İlk olarak vantuzu arka kapağınıza tutturun. Bir yandan vantuzu kendinize çekerken, bir yandan da sökme aparatınız ile arka kapağa giriş yapın. Sökme aparatınız ile arka kapağı sökmeye başladıktan sonra vantuzu çıkartabilirsiniz.

Vantuzu çıkarttıktan sonra arka kapağınızı sökmeye devam edin. Sökme aparatınız ile boydan boya ilerledikten sonra arka kapağınızı kaldırabilirsiniz. İşlemlere bataryanızın bağlantı ucunu kaldırmakla başlayabilirsiniz. Ardından tornavida yardımıyla sökülmesi gereken vidaları sökün.

Vidaları çıkarttıktan sonra cımbız ile ince metal koruyucuları sökün. Anakartta yer alan bağlantı uçlarını yuvalarından kaldırın. Sonrasında ise ekranınıza dönerek sökme işlemine başlayabilirsiniz. Ekranınızı sökerken fazla baskı uygulamamaya dikkat edin. Aksi takdirde daha da fazla kırıp etrafı kirletebilirsiniz.

Ekranınızı söktükten sonra geriye bir işlem daha kalıyor. O da eski ekranınızın geride bıraktığı kalıntıları temizlemek. Eğer kalıntılar katıysa sökme aparatınızdan yardım alabilirsiniz. Fakat toz ise bir fırça ile yüzeyi temizleyebilirsiniz.

Yüzey temizliği bittikten sonra görselde göstermiş olduğumuz yerlere yapıştırıcı uygulayın. Yapıştırıcınızı sürerken kameraya gelmemesine dikkat edin. Şimdi ise yeni ekranınızın jelatinlerini çıkartın ve takmaya hazır hale getirin.

Yeni ekranınızı telefona takarken bağlantı kablosunun ucunu arka tarafa uzatmayı unutmayın. Ekranınızı oturttuktan sonra telefonunuzun arka kısmına gelerek gerekli olan işlemlere başlayın. Öncelikle bağlantı uçlarını yuvalarına takın.

Ardından koruyucu metal parçayı yerine kapatın ve vidaları geri monte edin. Arka kapağınızı takmadan önce görselde gösterdiğimiz yerlere yapıştırıcı sürün. Yapıştırıcıyı sürdükten sonra arka kapağınızı dikkatlice yerine oturtabilirsiniz. Son olarak, Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun açılmasını bekleyebilirsiniz.

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