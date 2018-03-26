HTC U Ultra Zil Sesi, Bildirim Sesi ve Alarm Sesi İndir

Eğer alarm sesinizden sıkıldıysanız, HTC U Ultra Ses dosyalarının içerisindeki Alarm seslerini deneyebilirsiniz. Bu yazımızda HTC U Ultra Zil Sesi, Bildirim Sesi ve Alarm Sesi İndir başlıklı konumuzu ele alacağız.

HTC U Ultra, geniş renk yelpazesi ile her kitleye hitap etmeyi başarıyor. HTC U Ultra’nın Dual Display özelliği sayesinde bir yandan video izlerken, diğer yandan ise arkadaşlarınızla mesajlaşmaya devam edebilirsiniz. Bunun yanı sıra HTC U Ultra’nın Always on Display özelliği sayesinde saat, tarih ve bildirimlerinize bakmak için herhangi bir tuşa basmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca HTC U Ultra’nın 64 GB’lık dahili depolama alanını dilerseniz SD kart ile 2 TB’a kadar genişletebilirsiniz.

İndirmeniz gerekenler

HTC U Ultra’nın ses dosyalarını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

HTC U Ultra Zil Sesi, Bildirim Sesi ve Alarm Sesi İndir

HTC U Ultra ses dosyalarının içerisinde 20 tane Zil sesi, 23 tane Bildirim sesi ve 17 tane Alarm sesi bulunuyor.

HTC U Ultra’ya indirdiğiniz sesleri yüklemek için şu konumuzu inceleyebilirsiniz. Sorularınız içinse forum sayfamız her zaman desteğe hazır.

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