Facebook Hesabı Bilgilerini / Geçmişini İndirmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Facebook her ne kadar -özellikle de gençler arasında- artık popülaritesini kaybetmiş olsa da kullanıcıların büyük bir kısmının Facebook hesabını kapatma yoluna gitmediğini biliyoruz. Firmanın çatısı altında olan WhatsApp anlık mesajlaşma ayağında, Instagram da fotoğraf / video / hikaye paylaşımı ve canlı yayınlarla ön plana çıksa da Facebook kimsenin kolayca terk edebildiği bir mevzi değil.

Facebook, kullanıcılarına hesaplarının bilgilerini / geçmişini indirme olanağı sunuyor. Facebook hesabınızı kapatma kararı aldıysanız en azından profilinizi, fotoğraf ve mesajlaşmalarınızı PC’nize yedeklemek isteyebilirsiniz. Firma, neyse ki bunun için bir yöntem sunuyor. Biz aşamaları kişisel bilgisayarımız üzerinden anlattık fakat akıllı telefonunuzun tarayıcısında masaüstü görünümünü etkinleştirip Facebook’un da masaüstü arayüzünü görüntüleyerek aşamaları akıllı telefonunuz üzerinden de takip edebilirsiniz.

Facebook Hesabı Bilgilerini / Geçmişini İndirmek

Öncelikle Facebook hesabınızla oturum açın. Arayüzde, sağ üst kısımda bulunan ve seçenekleri görüntülemeyi sağlayan butona tıklayın. Ayarlar‘a girin.

Alt kısımdaki Facebook verilerinin kopyasını indir seçeneğine tıklayın.

Burada indireceğiniz verilerin kapsamı hakkında bilgi veriliyor. Arşivimi Başlat butonunu kullanın.

Güvenlik nedeniyle şifrenizi girmeniz isteniyor.

Veriler derhal sunulmuyor. Hazır hale getirilmeleri için bir süre beklemeniz gerekiyor. Arşivimi Başlat butonuna tıklayın.

İndirme isteği alındı. Bilgiler indirilmeye hazır olduğunda bir e-posta alacaksınız.

Paket hazır hale geldiğinde Facebook’tan da bildirim alıyorsunuz. Bildirimi alınca üzerine tıklayın.

Arşivi İndir seçeneğiyle devam edin.

Güvenlik için tekrar şifrenizi girmeniz gerekmekte.

Dosya boyutu paylaşım geçmişinize bağlı olarak biraz fazla olabilir. ZIP arşivi inince genişletebilir ve index.htm dosyasına çift tıklayarak indirmiş olduğunuz verileri inceleyebilirsiniz.

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