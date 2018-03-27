Bu yazımızda General Mobile Discovery Elite Ekran değişimi işlemini ele alacağız. Anlatacak olduğumuz adımları uygulamaya geçmeden önce gerekli olan ekipmanları eksiksiz olarak temin etmeniz gerekiyor. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Vantuz

Tornavida

Sökme aparatı

General Mobile Discovery Elite Ekran Değişimi

General Mobile Discovery Elite Ekran değişimi işlemine başlamadan önce telefonunuzu kapatmanız gerekiyor. İlk olarak Güç tuşuna basılı tutun. Sonrasında ise karşınıza gelen ekrandan Kapat seçeneğine dokunun. Bu sayede telefonunuz saniyeler içerisinde kapanacaktır.

Ekranınızı sökmeye başlamadan önce ısıtma işlemi uygulamanız gerek. Isıtma işlemini sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesi ile yapabilirsiniz. Ekranı yeteri kadar ısıttıktan sonra sökmeye başlayabilirsiniz.

Sökme aparatınız ile ekranın her köşesinden geçin. Ardından vantuzu ekrana yapıştırın ve kendinize doğru çekin. Ekranınız kalkacaktır fakat sökülmeyecektir. Sökülmesini sağlamak için bağlantı ucunu yuvasından kaldırmanız gerekiyor.

Tornavida yardımıyla metal parçanın vidalarını sökün. Şimdi ise ekranın bağlantı noktasını kaldırabilirsiniz. Bunun ardından yeni ekranınıza geçiş yapabilirsiniz. Yeni ekranınızı yerine takmadan önce yüzeyin temiz olduğuna dikkat edin.

Ekranınızı yerleştirmeden önce bağlantı ucunu yuvasına takın. Ardından metal parçayı üzerine koyarak vidalarını monte edin. Artık ekranınızı yüzeye oturtabilirsiniz. Parmaklarınız ile ekrana hafif baskı uygulayın. Eğer anlattığımız işlemleri eksiksiz olarak yaptıysanız, Güç tuşuna basılı tutarak telefonun açılmasını bekleyebilirsiniz.

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