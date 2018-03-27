GetContact uygulamasıyla başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuzu öğrenmeniz mümkün! Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlar için geliştirilen GetContact uygulaması esasında rehberinizde kayıtlı olmayan ve sizi arayan numaraların kim olduğunu öğrenme, tanıyor olduğunuz kişilerle kolay iletişime geçebilme, rahatsız edici numaraları spam olarak işaretleyip engelleme, istenmeyen çağrıları kolayca devre dışı bırakma gibi işlevler sunuyor. Uygulamanın son dönemde popüler hale gelen özelliği ise başka kişilerin rehberinde hangi isimle / nasıl kayıtlı olduğunuzu gösteriyor olması. GetContact ile başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuzu kolayca öğrenebiliyorsunuz.

GetContact: Başkalarının Rehberinde Nasıl Kayıtlı Olduğunuzu Öğrenin

Biz aşamaları Android’li akıllı telefon üzerinden anlattık fakat iPhone’larda da aynı aşamalar izlenebiliyor.

Öncelikle uygulamayı App Store ve Google Play uygulama mağazasında aratın veya aşağıdaki widget’a dokunun. Yükle butonunu kullanın.

Yükleme işlemi tamamlanınca uygulamayı çalıştırın.

Uygulamanın veritabanı gerçekten çok zengin ve rehberinizde kayıtlı olmayan, sizi arayan numaraların kime ait olduğunu öğrenme fırsatı sunuyor.

Kötü niyetli olarak işaretlenen numaraları otomatik olarak engelleme olanağı sağlıyor.

Tanıyor olabileceğiniz kişileri keşfetme ve rehberinizde kayıtlı olmayan kişilere iletişim isteği gönderme imkanı var.

Uygulama rehberinize / kişilere erişim talebinde bulunuyor. Başka kişilerin rehberinde hangi isimle kaydedilmiş olduğunuzu öğrenebilmek için bu erişim iznini vermek zorunda değilsiniz. Biz reddetmeyi tercih ettik.

Biz uygulamayı yalnızca başlıkta andığımız özelliğinden yararlanmak için yüklediğimizden telefon uygulamasına erişimi de reddettik. Fakat uygulamanın diğer özelliklerinden yararlanmak için bu izinleri vermeniz gerekecektir.

Telefon ile ya da Facebook hesabınızla kaydolabilirsiniz.

Biz Facebook hesabımızla kaydolmayı tercih ettik. Uygulama herkese açık profil, e-posta adresi ve doğrulanmış cep telefonu numarası bilgilerine erişebilecek. Devam‘a dokunuyoruz.

Herhangi bir numaranın kime ait olduğunu öğrenmek için arayüzde yer alan kutucuğa numarayı girmeniz yeterli olacaktır.

Kendinizin başkalarının rehberinde hangi isimlerle, ne şekilde kaydedildiğinizi öğrenmek için arayüzde sol üst kısımdaki menü butonuna dokunun ve profilinizi görüntüleyin. X etiket daha var seçeneğine dokunun.

Burada başkalarının sizi ne şekilde, hangi isimlerle kaydettiğini görebiliyorsunuz. Editörünüz neyse ki -en azından yazıyı kaleme almadan önceki süreçte- talihsiz bir etiket ile karşılaşmadı. Uygulamanın bugünlerde popülerleştiği düşünülürse buradaki isimlendirmelerin çeşidi ve sayısı zamanla artacaktır.

Çok sayıda telefon numarası ile sorgulama gerçekleştirdik. Veritabanının gerçekten zengin olduğunu belirtmemiz gerek. Yaptığımız onlarca sorgulamada yalnızca iki adet numaranın kaydının olmadığını gördük. Sorgulama kısmında GetContact’i kullanan kişilerin üzerinde yeşil renkli tick simgesinin belirdiğini ifade edelim.

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