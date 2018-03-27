Bu defa Google Pixel Zil Sesi, Bildirim Sesi, Alarm Sesi ve Sistem Sesi İndir konulu yazımız ile karşınızdayız. Verecek olduğumuz ses dosyalarını tüm cihazlarda kullanabilirsiniz.

Google Pixel, renk seçenekleri arasındaki mavi rengi ile epey dikkat çekmişti. Bu arada Google Pixel tıpkı General Mobile’ın cihazları gibi tüm yeni güncellemeleri hazır olarak bekliyor. Uygun fiyatına nazaran Google Pixel’in suya ve toza dayanıklı olması bir hayli şaşırtıyor. Google Pixel’in hafıza kartı desteği olmamasına rağmen telefonun 32 / 128 GB’lık seçenekleri bulunuyor.

İndirmeniz gerekenler

Google Pixel’in Ses dosyalarını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Google Pixel Zil Sesi, Bildirim Sesi, Alarm Sesi ve Sistem Sesi İndir

Google Pixel’in ses dosyaları içerisinde 10 tane Zil sesi, 8 tane Bildirim sesi,10 tane Alarm sesi ve 24 tane Sistem sesi bulunuyor.

Google Pixel’e indirdiğiniz sesleri nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız için şu konumuzu ziyaret edebilirsiniz. Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.