Nokia 8 Sirocco Çin’de Satışa Çıktı

HMD Global sevilen Sirocco markasını geri getirerek MWC’de bir nostalji daha gerçekleştirdi. Snapdragon 835 ile tanıtılan Nokia 8 Sirocco nisan ayının başında Avrupa’da 749 Euro ile satışa sunulacaktı. Çinli kullanıcılar biraz daha şanslı zira telefon bugün ülkelerindeki raflarda yerini aldı.

Nokia 8 Sirocco Çin online perakendeci JD.com tarafından 750 USD gibi göreceli olarak uygun bir fiyata sunulmakta. Telefon Android Oreo’yu çalıştırıyor ancak Çin’deki çoğu telefonda olduğu gibi Google hizmetlerinden yoksun.

Nokia portföyüne yeni kazandırılan, arkada çift kamera düzeneği ile geliyor. Her iki kamera da 12 MP sensöre sahip ancak birinde f/1.75 objektif varken diğeri f/2.6 diyafram bulunuyor. Kameralar gerçekten iyi fotoğraflar çekebiliyor. Video kaydı 4K’ya kadar çıkmakta ve daha etkileyici bir ses deneyimi sunan 360 derece Nokia OZO özelliğini kullanılıyor.

Telefon ayrıca HDM tarafından OLED panelle gelen tek Nokia cihazı olma özelliğine sahip. HDM gerçekten de Nokia markasını canlandırmak için ellerinden geleni yapıyor.

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