PUBG Mobile Internet Error sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinizi ele alacağız. Playerunknown’s Battleground, Beta versiyonu geçtiğimiz yıl oyuncuların beğenisine sunulan bir oyundu. Beta periyodu esnasındaki çok sayıda sıkıntısına rağmen hayli popüler ve sevilen bir oyun olmayı başardı. Beta testleri tamamlanan oyun giderek daha fazla sayıda kişiye ulaşıyor ve güçlenmeye devam ediyor.

Oyunun mobil versiyonu da bu ay içerisinde yayınlandı. Masaüstü versiyonun aksine mobil platformlarda Beta süreci devreye alınmadı. Yine de oyunun erken versiyonlarında çeşitli sıkıntıların olduğu görülüyor. Android ve iOS işletim sistemli cihaz kullanıcıları PUBG Mobile Internet Error sorunu ile karşı karşıya kalabiliyor. PUBG, çevrimiçi bir oyun olduğu için internetle ilgili sorunlar oyunun oynanamayacağı ya da elde edilen deneyimin olumsuz etkileneceği anlamına geliyor.

PUBG Mobile Internet Error Sorunu ve Çözümü

Öncelikle basit kontrolleri yapmayı deneyebilirsiniz.

İnternet bağlantınızın sorunsuz ve stabil olduğundan emin olun.

İnternet hızı ve ping değerinin multiplayer online bir oyunu oynamak için tatmin edici seviyelerde olduğundan emin olun.

Android ve iOS cihazlarda oyunu stabil olmayan hücresel veri (3G / 4G) bağlantısı üzerinden oynamaya çalıştığınızda bu hata mesajıyla karşılaşabileceğinizi unutmayın.

DNS değişimiyle sorunu geride bırakan oyuncuların olduğu bilinmekte. Google DNS veya Open DNS’i tercih edebilirsiniz.

Google DNS

8.8.8.8

8.8.4.4