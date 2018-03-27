Xiaomi Mi Mix 2s DxO Mark’tan 97 Puan Aldı

Xiaomi firması yeni amiral gemisi Mi Mix 2s’i tanıtmakla meşgulken DxO Mark cihazın kapsamlı bir testini yayımladı. Xiaomi Mi Mix 2s DxO puanı gösteriyorki cihaz markete iddialı bir giriş yapmak için geliyor.

DxO’nun mobil sıralamasında Mi Mix 2s aldığı genel puanla beşinci sıraya yerleşmiş. Telefonun 97 puana ulaşmasında aldığı 101 puanlık fotoğraf performansının etkisi büyük.

DxO, Mi Mix 2s’nin gürültü bastırma algoritmasını beğenmiş ve faz algılama otomatik odağını etkileyici bulmuş.

Mi Mix 2S skorunu Galaxy S9+ ile (genel skoru 99) karşılaştırırsak, Xiaomi amiral gemisi renk ve otomatik odaklanma noktalarında daha yüksek puanlar almış. Bununla birlikte Samsung S9+ zoom performansı, pozlama ve kontrast konularında Xiaomi’yi geride bırakmış.

Son olarak Mi Mix 2S video performansı için 88 puan almış. DxO’nun fotoğraf ve video test sonuçları böyle. Son karar yine kullanıcıya bırakılacak. Konu hakkındaki düşüncelerinizi forum sayfamızda paylaşmayı unutmayın.