Xiaomi Mi Mix 2s Snapdragon 845 ve Çift Kameraya Sahip

Bitmek bilmeyen sızıntıların ardından Mi Mix 2 sonunda tüm ihtişamıyla karşımızda. Daha güçlü bir yonga seti ve çok daha etkileyici bir çift kamera düzeneği ile birlikte geliyor ve tasarımı Mi Mix 2’ye çok benzer.

Mix 2s ekran-gövde oranını biraz iyileştirmek için dikey ve yatay olarak sadece bir milimetre tıraşlanmış ancak günlük hayatta fark edilecek bir şey değil. Genel olarak metal çerçeve ve seramik gövde hâlâ oldukça iyi görünüyor.

5.99 inçlik 18:9 FullHD+ IPS panel cihazın önünü büyük oranda kaplamış ve ekran üstte 2.5D kavisli bir cam ile tamamlanmış. Alt sağ köşesinde 5MP f/2.0 özçekim kamera bulunmakta.

Mix 2’ye kıyasla en büyük farkı bulmak için telefonun arkasına göz atmanız gerek. Burada bir çift OIS destekli 12 MP kamera sol üst köşeye konumlandırılmış.

Büyük lensli olan 1.4ɥm piksel boyutuna ve parlak f/1.8 diyafram açıklığına (Sony’nin IMX363) sahip. Diğeri ise f/2.4 ve 1ɥm değerleri ile geliyor (Samsung S5K3M3 modülü). Çift piksel teknolojisi hızlı ve doğru otomatik odaklama vaat ediyor ve Mi Mix 2s’ler ayrıca bir kareyi birden fazla kez kaydederek gürültüyü azaltan çoklu çerçeveli NR özelliğine sahipler.

Orijinal Mi Mix 2’ye kıyasla diğer önemli özellikler arasında Qualcomm’un mevcut en üst düzey çözümü olan Snapdragon 845 yongaseti var. Pil tüketimini arttırmadan Snapdragon 835 üzerinde elle tutulur performans iyileştirmeleri vaat ediyor. Xiaomi başka bir ödüllü tasarımla gelene dek uzun süre idare edecektir.

Yazılım da aynı zamanda yenilenmiş. Çünkü Xiaomi Mi Mix Android 8.0 üstünde MIUI 9.5 çalıştırmaya başlamıştı. Şirket Google Asistan’ı kendi sanal yardımcısı XiaoAI ile değiştirdi ancak bu durum yalnızca Çinli kullanıcılar için geçerli olacak.

Son olarak Mi Mix 2’ler artık bir seramik cihaz için ilk olan Qi kablosuz şarj desteği ile birlikte geliyor. Şirket ayrıca herkesin bundan faydalanabilmesi için yeni 16 USD’lik 7.5 W Qi kablosuz şarjını duyurdu.

Ne yazık ki, hala IP giriş koruması ve standart 3.5mm ses girişi yok.

Donanımın geri kalanı şöyle; 3,400 mAh batarya, Quick Charge 3 desteği ve bol bağlantı seçeneği, çift SIM desteği, Bluetooth 5.0, NFC, çift bantlı Wi-Fi 802.11ac ve yeni X20 LTE modem. Bir Type-C portu var ancak sadece USB 2.0 özelliklerini kapsamakta.

Yeni Mi Mix 2’ler toplam üç bellek yapılandırmasıyla geliyor: 6GB RAM artı 64GB depolama alanı, 6GB artı 128GB ve 8GB artı 256GB. Ne yazık ki herhangi bir SD kart yuvası yok. Renk seçenekleri siyah ve beyaz olacak.

Xiaomi Mi Mix 2s 530 USD’den başlayacak. 6GB + 128GB versiyon 575 USD olurken, en iyi 8GB + 256GB modeli 640 USD seviyesine ulaşacak ve perakende paketinde ücretsiz bir kablosuz şarj cihazı içerecek. Satışlar Mi.com ve Mi Home mağazalarında nisan ayında başlıyor.

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