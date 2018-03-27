Xiaomi Redmi Note 4 ve Redmi Note 3 MIUI 9.5 güncellemesi ile ilgili önemli gelişmeler söz konusu. Kısa bir süre önce Çin merkezli teknoloji firması Xiaomi’nin otuz farklı akıllı telefon modelinin MIUI 9.5 güncellemesini alacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bu bilginin yayılmasından kısa süre sonra Redmi Note 4 akıllı telefon için MIUI 9.5 güncellemesi dağıtıma girdi.

425 MB boyutunda olan ve cihazı MIUI V9.5.4.0.NCFMIFA yazılım versiyonuna taşıyan güncelleme launcher ve çeşitli uygulamalardaki küçük sorunları gideriyor. Ayrıca çeşitli güvenlik açıkları da kapatılıyor.

Xiaomi Redmi Note 4 ve Redmi Note 3 MIUI 9.5 Güncellemesi

MIUI 9.5 güncellemesi Redmi Note 4 modelinin ardından Redmi Note 3 akıllı telefon için de dağıtılmaya başlandı. Güncelleme ile birlikte çeşitli hataların düzeltilmesi, küçük arayüz değişiklikleri ve güvenlik açıklarının kapatılması söz konusu.

425 MB boyutlu güncelleme paketi cihazı V9.5.1.0.MHOMIEK yazılım versiyonuna taşıyor. Android versiyonu ise 6.0.1 Marshmallow’da kalmaya devam ediyor.

151 x 76 x 8.5 mm boyutlarında ve 165 gram ağırlığındaki Redmi Note 4 akıllı telefonun 5.5 inç genişlikli IPS ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihazda Snapdragon 625 yongaseti, 3 GB RAM + 32 GB kapasiteli depolama birimi / 4 GB RAM + 64 GB kapasiteli depolama birimi, 13 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, 5 MP f/2.0 selfie kamerası ve 4100 mAh kapasiteli pil bulunmakta.

Redmi Note 3 Pro 150 x 76 x 8.7 mm boyutlarında ve 164 gram ağırlığında. Redmi Note 4 ile aynı ekran genişliği ve çözünürlüğüne sahip olan üründe Snapdragon 650 yongaseti, 2 GB RAM + 16 GB kapasiteli depolama birimi / 3 GB RAM + 32 GB kapasiteli depolama birimi, 16 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, 5 MP f/2.0 selfie kamerası ve 4050 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler var.

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