Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 edge Zil Sesi ve Bildirim Sesi İndir konulu yazımız ile karşınızdayız. Yükleyeceğiniz ses dosyalarında hem Samsung Galaxy S7, hem de Samsung Galaxy S7 edge’in sesleri bulunuyor.

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge’in özellikleri ne kadar benzer olsa da, aralarındaki en belirgin fark Galaxy S7 edge’in kavisli bir ekrana sahip oluşu. Ayrıca Samsung Galaxy S7’nin ekranı 5.1 inç boyutundayken, Galaxy S7 edge’in ise 5.5 inç bir ekranı var. Fakat tek elle kullanımda Samsung Galaxy S7 bir adım önde duruyor. Tabii dizi, film veya sinema severler büyük bir ekran tercih edecekleri için Galaxy S7 edge’ı seçeceklerdir. İç donanım özellikleri neredeyse birebir aynı olan Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge’ye Android Oreo güncellemesinin geleceği söyleniyor.

İndirmeniz gerekenler

Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 edge Ses dosyalarını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 edge Zil Sesi ve Bildirim Sesi İndir

Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 edge’in ses dosyaları içerisinde 35 tane Zil sesi, 30 tane Bildirim sesi yer almakta.

Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 edge’e indirdiğiniz sesleri nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız için şu konumuzu inceleyebilirsiniz. Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.