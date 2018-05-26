ABD Hükümeti ZTE Yasağını Kaldırmaya Karar Verdi

Ortaya çıkan yeni haberlere bakılırsa ZTE ile ABD hükümeti arasındaki anlaşmazlıklar son bulmak üzere. Eğer haberler doğruysa, ZTE, ABD’deki işlerini sürdürmeye devam edebilecek. İddialara göre ZTE hem Kuzey Kore hem de İran‘a ürün satmıştı. ABD’den kıdemli kongre yardımcısı bir ismin açıklamasına göre özellikle Trump yönetiminin şirketin üzerine çok sert gittiği söyleniyor.

ZTE

Önceleri, bu yasak ile firma hiçbir Amerikalı şirket ile çalışamıyor ve yedil yıl boyunca ABD’de satış yapamıyordu. Trump, Çin başkanı ile yaptığı yeni telefon görüşmesinde cezanın 1.3 milyar USD olması konusunda anlaştı. Buna ek olarak ABD hükümeti, Çinli firmanın içerisine “uyum yetkilileri” adı altında görevliler yerleştirecek ve firmanın yönetim ekibi baştan kurulacak.

15 Nisan‘da gelen yasaklama haberinin ardından şirket yaklaşık olarak 3.1 milyar USD değer kaybetti. Bu gelişmelerle birlikte firmanın ABD’deki tedarikçilerinin değeri ise bir miktar yükseldi. Acacia (optik ağ ekipmanı üreticisi) ve Oclaro (optik parça üreticisi) şirketlerinin değerleri sırasıyla yüzde 4.4 ve yüzde 2.7 arttı.

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