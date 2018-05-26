Sahip olduğunuz Android’li akıllı telefona OnePlus Gallery uygulamasını nasıl yükleyebileceğinize değineceğiz. Teknoloji tutkunları OnePlus 6 akıllı telefonu merakla bekliyor. Bu süreçte Android kullanıcıları XDA forumlarından erayrafet kullanıcı adlı üyenin çabalarıyla OnePlus cihazlardaki OxygenOS arayüzünün uygulamalarını ücretsiz olarak kullanma fırsatını yakalıyor. Google Photos başarılı özellikleriyle harika bir servis olsa da cihazınızda yerel olarak depoladığınız fotoğraflar için OnePlus’ın galeri uygulaması çok iyi bir çözüm.

Aracın ön plana çıkan özelliği hayli sade olması. Kullanımı oldukça kolay ve OnePlus’ın cihazlarındaki arayüzün basitliğini aynen taşıyor. Pratik bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Android: OnePlus Gallery Uygulamasını Yükleyin

Uygulamayı doğrudan APK dosyası aracılığıyla yükleyebiliyorsunuz. TWRP recovery kurulumu ya da root erişimini sağlama gibi gereksinimler söz konusu değil. Fakat Android’de Settings – Security menüsündeki Unknown Sources seçeneğini etkinleştirmek gerekiyor. Android Oreo versiyonunda da daha önce burada değindiğimiz aşamalar izlenmeli.

OnePlus’ın galeri uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

İndirme sürecinde öncelikle Download butonunu kullanmanız ve sonrasında bildirim çubuğunu aşağı çekip indirilen dosyanın üzerine dokunmanız yeterli olacaktır.

Install butonuna dokunarak uygulamanın yüklenmesini sağlayabilir ve Open butonu ile uygulamayı çalıştırabilirsiniz.

Araç cihazınızdaki fotoğrafları tarihlerine göre görüntülüyor. Herhangi bir fotoğrafın üzerine dokunarak büyük şekilde açabilir, fotoğrafa yakınlaştırma yapabilir ya da Share butonu ile paylaşım seçeneklerine erişebilirsiniz.

Sağ üst kısımdaki üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunarak erişebileceğiniz seçeneklerle bir görseli arka plana atayabilir veya rehberdeki bir kişinin görseli olarak kullanabilirsiniz.

Dilediğiniz fotoğrafları içeren koleksiyonlar oluşturabileceğiniz gibi konum bilgisine göre gruplandırma da yapabiliyorsunuz.

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