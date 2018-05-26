Bir Instagram İletisini Hikayede Paylaşmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Instagram, paylaşılan bir iletinin bağlantısının kopyalanmasına ve iletinin paylaşımına müsaade ediyor. Ancak bu paylaşım biraz özel kalıyor; bir arkadaşınıza gönderebiliyor ya da bağlantıyı kopyalayıp bir yerlere yapıştırabiliyorsunuz. Başka bir hesabın iletisini doğrudan kendi hesabınızda paylaşamıyorsunuz. Bu eksiklik başka bir hesabın iletisinin kendisine referans verilerek paylaşımına olanak tanıyan Repost uygulamasının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Artık Bir Instagram İletisini Hikayede Paylaşmak da mümkün.

Bir Instagram İletisini Hikayede Paylaşmak

Akıllı telefonunuzda Instagram uygulamasını açın ve paylaşmak istediğiniz iletinin alt kısmında yer alan paylaşma butonuna dokunun. Bu buton, yorum butonunun hemen sağında bulunmakta. Paylaşım butonunu kullandığınızda iletiyi arkadaşlarınızla paylaşabilmenizi sağlayan arayüz açılıyor.

Burada Add post to your story seçeneğini de göreceksiniz. Bu seçeneğe dokunun.

Karşınıza başka bir paylaşım ekranı gelecektir. Üst kısımda Your Story seçeneği var. Buradaki Share butonuna dokunduğunuzda ilgili Instagram iletisini story yani hikayenizde paylaşmış olacaksınız. İletinin orijinal sahibi de hikayenizde görünecektir, paylaşımı hikayenizden dilediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Hikayede paylaşılan diğer içerikler gibi bunlar da 24 saat sonra otomatik olarak kaybolacaktır.

Bu özellik yalnızca takipçilerinizle bir şeyler paylaşmanızı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda takipçilerini büyütmek ve daha fazla kişiye ulaşmak isteyen hesaplara da yarar sağlıyor. Ek olarak, kullanıcıların hikayelerine bir şey göndermelerini kolaylaştırıyor.

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