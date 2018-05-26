Samsung Galaxy Note9, Exynos 9810 Test Sonuçları Geldi

Popüler benchmark uygulaması Geekbench, Samsung Galaxy Note9‘u bir kez daha listeledi. Ancak bu kez Qualcomm’un Snapdragon 845 çipseti ile değil. Amiral gemisi telefon, Exynos 9810 yonga seti ve 6 GB RAM çalıştırırken test edildi.

Günümüz Galaxy akıllı telefonlarının ana özelliklerinden biri de, Qualcomm ve Exynos çipsetlerine sahip cihazlar arasındaki ufak performans farklılıklarıdır. Exynos çipsetli telefonlar genellikle biraz daha yüksek performans gösteriyor. Bunu özellikle Galaxy S7 edge‘de belirgin şekilde görmüştük. Qualcomm sürümünde deneyimlenen arayüzdeki gecikmelere Exynos’da rastlanmıyordu.

Galaxy Note9

Mart ayında karşılaştığımız Qualcomm Snapdragon 845 test sonucunda cihaz, tek çekirdekte 2190 ve çoklu çekirdekte 8806 almıştı. Exynos yonga setiyle yapılan bu testte ise 2737 ve 9064 puanları alınmış. Her iki benchmark’ta 6 GB RAM kullanılmış.

İddialar, Note 9’un yerini alacağı Note 8’den bir miktar daha büyük ekranla geleceğini söylüyor. Bu da 6.3 inçe kıyasla 6.4 inç olmuş. Daha büyük batarya ve Bixby 2.0 sürümü ise diğer önemli farklılıklar arasında. Ancak bunlar dışında, telefonun geriye kalan kısımlarının aynı olması bekleniyor. Belki parmak izi okuyucusu farklı bir noktaya taşınabilir.

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