Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017)’de Büyük İndirim

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) çıkış yaptığı tarihten bu yana ilk kez büyük bir indirim alıyor. Amazon’un ABD mağazasında bir süredir satışta olan ürünün fiyatı 229 USD‘dan 149 USD‘a çekildi. Bu da siyah ve gümüş renk seçenekleri için sırasıyla 50 USD ve 80 USD gibi bir indirim anlamına geliyor.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017)

Tablet içerisinde Snapdragon 425 yonga setini barındırıyor. Cihaz 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde 8.0 inç bir ekrana sahip. Tabletin ana kamerası 8 MP ve ön kamerası 5 MP lenslerden oluşuyor. Batarya kapasitesi ise 5000 mAh ve kullanılan çipsete kıyasla oldukça yeterli.

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