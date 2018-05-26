Vivo Y83 Duyuruldu, 6,22 inç Çentikli Ekranla Geliyor

Vivo sıradaki orta sınıf akıllı telefonu Y83‘ü Çin’de ilginç bir donanımla piyasaya sundu. Daha önceleri ortaya çıkan TENAA sızıntısı ile cihazın bazı donanım bilgilerini öğrenmiş ve adı geçmeyen ancak 2.0 GHz hızında çalışan bir çipsetle karşılaşmıştık. Ancak şimdi biliyoruz ki bu yonga seti MediaTek Helio P22 olacak.

Vivo Y83

Vivo Y83 bu anlamda sekiz çekirdekli işlemci ve PowerVR GE8320 grafik birimi içeren, söz konusu orta sınıf yonga setini kullanan ilk cihaz olacak. Telefon aynı zamanda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Bu alan microSD kart ile 256 GB’a genişletiliyor. Ekran 6.22 inç büyüklüğünde ve sıra dışı biçimde 750 x 1520 (19:9) çözünürlüğe sahip. Ayrıca üst tarafta bir çentiği bulunuyor. Orta sınıf bir cihaz için çerçeveleri oldukça ince görünüyor.

Arkada, f/2.2 lens açıklığına sahip tek bir 13 MP kamera var ve hemen yanında bir adet LED flaş yerleştirilmiş. Önde ise bir adet 8 MP özçekim kamera ile karşılaşıyoruz. Çentiğin içerisinde yer alan bu kameranın lensi f/2.2 açıklığına sahip ve bazı yapay zeka özellikleri (AI Beauty) ile geliyor.

Cihaz 7.7 mm kalınlığında ve buna karşın hâlâ 3260 mAh gibi büyük sayılabilecek bir batarya taşıyor. İşletim sistemi Android 8.1 Oreo tabanlı Funtouch 4.0.

Y83, Çin’de yaklaşık 235 USD fiyatla sunulmuş. Aynı zamanda Siyah, Şafak ve Kırmızı renklerine sahip.

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