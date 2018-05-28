Popüler Snapchat uygulamasında Konum Atmak ve Konum İsteği Göndermek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Snapchat geçtiğimiz yıl Snap Map özelliğini kullanıma sunmuştu ama bu özellik çok da başarılı olamadı. Snap Map arkadaşlarla harita üzerinde, bitmoji ile konum paylaşma imkanı sunuyor. Kişisel gizliliğin sağlanabilmesi adına araç bu özelliğin isteğe bağlı olarak kullanılabilmesine olanak tanıyor. Ghost modu etkinleştirildiğinde konum paylaşımı devre dışı kalmış oluyor.

Son güncellemeyle birlikte Snap Map daha kullanışlı bir hale getirildi ve konumun bir arkadaşla özel mesajlaşmada paylaşılabilmesi mümkün kılındı. Hatta dilediğiniz kişiden konumunu talep etme seçeneği de var. Snapchat uygulamasında Konum Atmak ve Konum İsteği Göndermek oldukça kolay.

Snapchat: Konum Atmak ve Konum İsteği Göndermek

Snapchat uygulamasının yeni özelliği WhatsApp’taki konum paylaşma seçeneğine benziyor. Android ve iOS uyumlu versiyonlarında bu destek söz konusu, uygulamayı son versiyona güncellemeniz lazım.

Akıllı telefonunuzda konum servislerini etkinleştirin ve Snapchat’in konum servislerine erişmesine müsaade edin. Uygulamayı açın ve arayüzde sağa doğru kaydırma yaparak sohbetlerin bulunduğu kısma erişin.

Konumunuzu atmak ya da konum isteği göndermek istediğiniz kişinin profiline uzun dokunun. Send My Location ve Request Location seçeneklerini göreceksiniz.

Send My Location seçeneği ile konumunuzu arkadaşınıza atabilir, Request Location seçeneği ile arkadaşınızdan konum isteğinde bulunabilirsiniz.

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