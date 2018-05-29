Android‘li akıllı telefonunuza OnePlus Weather uygulamasını nasıl yükleyebileceğinize değineceğiz. Teknoloji tutkunları OnePlus 6 akıllı telefonu edinmek için merakla bekliyor. Bu süreçte Android kullanıcıları XDA forumlarından erayrafet kullanıcı adlı üyenin çabalarıyla OnePlus cihazlardaki OxygenOS arayüzünün uygulamalarını ücretsiz olarak kullanma fırsatını yakalıyor. Geliştirici galeri uygulamasından sonra hava durumu uygulamasını da port etmiş durumda.

Stock OnePlus Weather aracı bir hava durumu uygulamasından beklendiği üzere hayli basit ve harika bir arayüze ev sahipliği yapıyor. Daha önce Google Play mağazası dışından bir uygulama yüklemediyseniz kurulumu biraz karmaşık gelebilir.

Android: OnePlus Weather (Hava Durumu) Uygulamasını Yükleyin

Uygulamayı doğrudan APK dosyası aracılığıyla yükleyebiliyorsunuz. TWRP recovery kurulumu ya da root erişimini sağlama gibi gereksinimler söz konusu değil. Fakat Android’de Settings – Security menüsündeki Unknown Sources seçeneğini etkinleştirmek gerekiyor. Android Oreo versiyonunda da daha önce burada değindiğimiz aşamalar izlenmeli.

OnePlus’ın hava durumu uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

İndirme sürecinde öncelikle Download butonunu kullanmanız ve sonrasında bildirim çubuğunu aşağı çekip indirilen dosyanın üzerine dokunmanız yeterli olacaktır.

Install butonuna dokunarak uygulamanın yüklenmesini sağlayabilir ve Open butonu ile uygulamayı çalıştırabilirsiniz.

Arayüzde varsayılan olarak konumunuzun hava durumu bilgisi görüntülenecektir. Dilerseniz sağ alt kısımdaki + simgeli butonu kullanarak başka konumlar da ekleyebilirsiniz.

Mevcut konumlar arasında geçiş yapmak ve altı günlük hava tahmini raporlarına ulaşmak için basit kaydırma hareketleri yapmanız yeterli olacaktır.

Fahrenheit ve Celsius birimleri arasında geçiş yapmak isterseniz Settings menüsündeki Humidity seçeneğine erişmeniz gerekmekte.

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