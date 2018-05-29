Google Pixel 3 ve 3 XL’in Ekran Koruyucuları Sızdı

Android P özünde çentikli ekran desteğine sahip olduğundan, Google için uzun bir zamandır bir sonraki Pixel akıllı telefonlarında yeni moda ekran tasarımına yöneleceği söyleniyordu. Bugün gelen bir sızıntıyla birlikte Pixel 3 ve Pixel 3 XL‘in ekran koruyucuları ve dolasıyla da ekran tasarımları ortaya çıkmış oldu.

Eğer sızıntılar doğruysa, yalnızca büyük modelde çentik kullanıldığını görüyoruz. Küçük olan model daha farklı bir tasarımla geleceğe benziyor. Bu duruma, geçtiğimiz yıl Pixel 2 ve 2 XL’de rastlamıştık. Cihazlar ön yüzlerinden bakıldığında birbirlerini andırmıyorlardı.

Google Pixel 3

Pixel cihazlarının ön yüzünde stereo hoparlörler olacak. Her ikisi de yerini aldıkları eski modellerle benzer çerçeve tasarımlarına sahip. Yine de piyasadaki en ince çerçeveler oldukları söylenemez. Bunun için Vivo Apex‘e göz atmanızda fayda var.

Yeni Pixel‘ler bu sonbahar ayında resmiyet kazanacak. Android P işletim sistemini çalıştıracak ve Snapdragon 845 yonga setine sahip olacaklar.

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