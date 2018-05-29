Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli U12+ için 800 USD seviyesinde bir fiyat etiketi belirledi. Kullanıcılar bir akıllı telefon için bu denli bir meblağ ödediklerinde haklı olarak kutu içeriğiyle de eksiksiz bir cihaz bekliyor fakat HTC aksesuar konusunda kullanıcılarını üzeceğe benziyor.

U12+ güncel bazı akıllı telefonlar gibi 3.5 mm kulaklık bağlantısı içermiyor. Maalesef kutu içeriğinde Type-C konnektörünü 3.5 mm kulaklık bağlantısına dönüştüren adaptör de yer almıyor.

HTC U12+ Akıllı Telefonun Kutusundan Type-C Kulaklık Adaptörü Çıkmayacak

HTC’nin ABD biriminin Twitter hesabına yöneltilen bir soruya verilen cevaba bakılırsa akıllı telefonla birlikte şarj adaptörü, USB Type-C kablo, saydam kılıf ve USonic Type-C kulaklık geliyor. Bu kulaklık tahmin edilebileceği üzere iddialı bir ses kalitesi vaat etmiyor. Başarılı bir 3.5 mm kulaklığa sahip olan kullanıcıların bu aksesuarlarından yararlanabilmesi için dönüştürücü adaptör satın almaları gerekecek.

Bu arada HTC U12+’ın Avrupa ülkelerinde ön sipariş listelerine giren örneklerinde bu dönüştürücü adaptör kutu içeriğinde mevcut görünüyor.

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